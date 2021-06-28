ما سر "الميكرفون" على ظهر صديقة رونالدو خلال حضورها مباراة البرتغال وبلجيكا؟ (فيديو وصور)

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز على التواجد في المدرجات وتشجيع صديقها كريستيانو رونالدو خلال مباراة البرتغال وبلجيكا ضمن دور الـ16 من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ورصدت الكاميرات ميكروفونا صغيرا مثبتا على ظهر جورجينا خلال تواجدها على المدرجات لمتابعة المباراة التي خسرها صديقها رونالدو وزملاؤه بهدف دون مقابل.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه من المحتمل أن يكون تثبيت الميكرفون بهذه الطريقة مرتبط بدور البطولة التي تلعبه جورجينا في مسلسل وثائقي جديد على Netflix.

ويحمل الفيلم اسم "جورجينا"، ويكشف الكثير من تفاصيل علاقة عارضة الأزياء الإسبانية الحسناء بأحد أفضل اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

وتم التقاط صور بالفعل لجورجينا أثناء تصوير المسلسل في مدينة جاكا الإسبانية.

وعاشت رودريغيز في المدينة الشمالية الشرقية لإسبانيا مع أسرتها في سن الـ3 حتى غادرت إلى مدريد في الـ17، وهو المكان الذي يقال إنها قابلت فيه رونالدو أثناء عملها في متجر الأزياء الراقية Gucci.

Georgina Rodriguez spotted with a mic strapped to bra while cheering on Ronaldo https://t.co/WGjswEdOZa — Sun Sport (@SunSport) June 28, 2021

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المصدر: thesun.co.uk