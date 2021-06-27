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رسميا.. برشلونة يعلن رحيل مدافعه توديبو

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن رحيل مدافعه توديبو
Globallookpress
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أعلن نادي برشلونة لكرة القدم، اليوم الأحد، رحيل مدافعه الفرنسي، جان كلير توديبو، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن نادي نيس فعل بند الشراء في عقد جان كلير توديبو.

وكان توديبو يلعب مع نيس منذ الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 8.5 مليون يورو.

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وذكر برشلونة أن النادي سيحصل على 7 ملايين يورو أخرى كمتغيرات في الصفقة، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

يذكر أن برشلونة يسعى أيضا للتخلص من المدافع الفرنسي الآخر، صامويل أومتيتي، خلال الصيف الجاري، إلا أن الأخير يرفض الرحيل حتى الآن.

المصدر: وكالات 

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