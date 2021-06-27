إيتو يحدد اللاعب الذي سيكون "ملك" كرة القدم بعد كريستيانو وميسي

يرى مهاجم منتخب الكاميرون وفريق برشلونة السابق، صامويل إيتو، أن نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، سيكون هو "ملك" كرة القدم بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وقال إيتو في تصريحات لصحيفة "لا ناسيونال" الأرجنتينية: "ميسي هو ملك كرة القدم، كذلك كريستيانو، دائما ما تتميز كرة القدم بهما خلال السنوات الماضية".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأضاف: "هناك ملك آخر سيأتي عندما يعتزل ميسي ورونالدو، وهو كيليان مبابي، سيجعلنا لا نشعر باعتزال الثنائي".

وعن تجديد عقد ميسي: "لا أستطيع أن أتخيل ليو بقميص آخر، برشلونة هو ناديه ووطنه وحبه الأول، لا أعتقد أن ميسي سيرحل".

وشدد: "أعتقد أن استمرار ميسي لن يكون بسبب المال، ليو هو برشلونة، يحب النادي كثيرا، وبرشلونة هو ميسي أيضا".

واختتم إيتو حديثه، قائلا: "أعرف جيدا أن الرئيس خوان لابورتا (رئيس نادي برشلونة) يعد له مشروعا موثوقا ومثيرا للاهتمام، وسينتهي الأمر بتجديد ميسي للعقد".

المصدر: وكالات