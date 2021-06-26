شاهد.. إيطاليا تفك "شيفرة" النمسا في الشوط الإضافي ضمن "يورو 2020"
تقدم المنتخب الإيطالي على نظيره النمساوي (1-0) في بداية الشوط الإضافي الأول للمباراة الجارية بينهما يوم السبت، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.
وسجل الإيطالي فدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس، هدف التقدم لمنتخب "الأتزوري - Squadra Azzurra" في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول.
ايطاليا 1 × 0 النمسا | هدف كييزا مع جميع الاعادات— GOOAL (@GOOAL28910807) June 26, 2021
twt : @alamiHD1pic.twitter.com/mbeLGdK8NP
وعزز الإيطالي ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا، تقدم منتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة الجارية على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن
ايطاليا 2 × 0 النمسا | هدف ماتيو بيسينا— GOOAL (@GOOAL28910807) June 26, 2021
twt : @alamiHD1pic.twitter.com/0mvdwEw9UL
وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي لذا لجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.
المصدر: RT