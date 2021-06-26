شاهد.. إيطاليا تفك "شيفرة" النمسا في الشوط الإضافي ضمن "يورو 2020"

تقدم المنتخب الإيطالي على نظيره النمساوي (1-0) في بداية الشوط الإضافي الأول للمباراة الجارية بينهما يوم السبت، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل الإيطالي فدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس، هدف التقدم لمنتخب "الأتزوري - Squadra Azzurra" في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول.

ايطاليا 1 × 0 النمسا | هدف كييزا مع جميع الاعادات



twt : ⁦@alamiHD1pic.twitter.com/mbeLGdK8NP — GOOAL (@GOOAL28910807) June 26, 2021

وعزز الإيطالي ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا، تقدم منتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة الجارية على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن

ايطاليا 2 × 0 النمسا | هدف ماتيو بيسينا



twt : ⁦@alamiHD1pic.twitter.com/0mvdwEw9UL — GOOAL (@GOOAL28910807) June 26, 2021

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وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي لذا لجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.

المصدر: RT