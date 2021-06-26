 
مباشر

شاهد.. إيطاليا تفك "شيفرة" النمسا في الشوط الإضافي ضمن "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. إيطاليا تفك
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpel

تقدم المنتخب الإيطالي على نظيره النمساوي (1-0) في بداية الشوط الإضافي الأول للمباراة الجارية بينهما يوم السبت، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل الإيطالي فدريكو كييزا، لاعب يوفنتوس، هدف التقدم لمنتخب "الأتزوري - Squadra Azzurra" في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وعزز الإيطالي ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا، تقدم منتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة الجارية على ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن

إقرأ المزيد
صحيفة إيطالية تحذر من مؤامرة ضد منتخب
صحيفة إيطالية تحذر من مؤامرة ضد منتخب "Squadra Azzurra"!
إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية لمباراة إيطاليا والنمسا في
التشكيلة الأساسية لمباراة إيطاليا والنمسا في "يورو 2020"

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي لذا لجأ الطرفان إلى شوطين إضافيين.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا