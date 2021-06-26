 
مباشر

الدنمارك تهز شباك ويلز بتسديدة لا تصد ولا ترد في ثمن نهائي "يورو 2020"

الرياضة

الدنمارك تهز شباك ويلز بتسديدة لا تصد ولا ترد في ثمن نهائي
Reuters /Olaf Kraak
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpd9

تقدم المنتخب الدنماركي على نظيره الويلزي (1-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وأحرز الدنماركي كاسبر دولبيرغ (23 عاما) مهاجم فريق نيسي الفرنسي، هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.

إقرأ المزيد
التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى في ثمن نهائي
التشكيلة الأساسية للمباراة الأولى في ثمن نهائي "يورو 2020"

وسيضرب المتأهل من هذه المباراة إلى الدور ربع النهائي لـ"يورو 2020"، يوم السبت المقبل، على ملعب باكو الأولمبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، موعدا مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي هولندا والتشيك، يوم غد الأحد، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا