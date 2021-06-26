وفاة العداء القطري عبد الإله هارون عن 24 عاما

توفي العداء القطري عبد الإله هارون، حامل برونزية سباق 400 متر في بطولة العالم 2017، اليوم السبت، عن 24 عاما إثر حادث سير في الدوحة، بحسب ما كشف أمين سر الاتحاد القطري لألعاب القوى.

وقال أمين سر اتحاد القوى القطري، محمد عيسى الفضالة: "توفي هارون بحادث سير في الدوحة. كان يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الإصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو. شاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية وألعاب القوى على مستوى العالم بطلا كبيرا كانت تتوسم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات".

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية، العداء عبر حسابها في موقع تويتر: "عداء الأدعم عبد الإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله".

عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر 🇶🇦 في ذمة الله



إنا لله وإنا إليه راجعون #teamqatarpic.twitter.com/pDb9ivvhuW — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) June 26, 2021

وبدأ هارون، السوداني الأصل، بتمثيل قطر في العام 2015، وسرق الأضواء في بداياته بتسجيل أوقات لافتة في مسافة 400 متر.

وتحصل العداء هارون على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2017 في لندن، حيث سجل 44.48 ثانية، كما أحرز فضية بطولة العالم داخل القاعة في العام 2016، وذهبية الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.

المصدر: أ ف ب