الكويتي بدر المطوع ينتزع لقب "عميد" العالم من المصري أحمد حسن

دخل أسطورة الكرة الكويتية، بدر المطوع، التاريخ من أوسع أبوابه، بانتزاعه لقب عميد لاعبي العالم، عقب مشاركته في مباراة بلاده ضد البحرين اليوم الجمعة، ضمن تصفيات بطولة كأس العرب 2021.

وبدأ بدر المطوع مباراته رقم 185 بقميص منتخب "الأزرق" الكويتي، في التشكيلة الأساسية أمام نظيره البحريني (0-2)، ضمن تصفيات كأس العرب في الدوحة، ليصبح رسميا أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم في العالم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم على موقع "تويتر"، "تغريدة" جاء فيها: "يهنئ رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأعضاء مجلس الإدارة قائد المنتخب الوطني بدر المطوع، بعد أن أصبح عميدا للاعبي العالم".

يهنئ رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأعضاء مجلس الإدارة قائد المنتخب الوطني بدر المطوع، بعد أن أصبح عميداً للاعبي العالم.#KuwaitFApic.twitter.com/NWfKr7VmYb — KuwaitFA (@KuwaitFA) June 25, 2021

وحطم بدر المطوع الذي سيبلغ 37 عاماً في يناير المقبل، بذلك رقم أسطورة الكرة المصرية، أحمد حسن، الذي تربع على عرش صدارة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية منذ مباراته الدولية الأخيرة في عام 2012 أمام توغو.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن بدر المطوع بدأ مسيرته الدولية مع الكويت في 4 سبتمبر 2003، بالمشاركة في مباراة ضمن تصفيات كأس آسيا 2004، وهو في سن الثامنة عشرة و237 يوما، وافتتح يومها سجله التهديفي الدولي، بإحرازه هدفين للأزرق، من أصل 54 هدفا سجلها خلال مسيرته الاحترافية.

وأخفق منتخب الكويت في الوصول إلى نهائيات بطولة كأس العرب "قطر 2021" التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل في قطر، إثر خسارته أمام البحرين بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وكالات