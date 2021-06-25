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شاهد.. هدف البحرين "الذهبي" المؤهل إلى كأس العرب 2021

الرياضة

شاهد.. هدف البحرين
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أكمل المنتخب البحريني عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس العرب لكرة القدم 2021، على حساب نظيره الكويتي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة الفاصلة في الملحق المؤهل، التي جمعتهما اليوم الجمعة.

ويدين منتخب البحرين بالفضل في انتصاره للاعبه علي حرم الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، في الدقيقة 74، ومن ثم سجل سيد هاشم هدف الأمان الثاني للأحمر في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للضائع من زمن اللقاء على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وانضم منتخب البحرين إلى منتخبات المجموعة الأولى، إلى جانب كل من قطر والعراق وسلطنة عمان، في نهائيات كأس العرب "قطر 2021" التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل.

وسيستهل الأحمر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره القطري، في المباراة الافتتاحية يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، في قطر.

المصدر: RT 

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