شاهد.. هدف البحرين "الذهبي" المؤهل إلى كأس العرب 2021
أكمل المنتخب البحريني عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس العرب لكرة القدم 2021، على حساب نظيره الكويتي، بفوزه عليه (2-0) في المباراة الفاصلة في الملحق المؤهل، التي جمعتهما اليوم الجمعة.
ويدين منتخب البحرين بالفضل في انتصاره للاعبه علي حرم الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، في الدقيقة 74، ومن ثم سجل سيد هاشم هدف الأمان الثاني للأحمر في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا للضائع من زمن اللقاء على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
منتخب #البحرين تقدم 1-0 على #الكويت ..علي حرم الدقيقة 74..التصفيات التأهيلية لبطولة #كأس_العرب#قطر2021pic.twitter.com/Toc8qFZYxY— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 25, 2021
وانضم منتخب البحرين إلى منتخبات المجموعة الأولى، إلى جانب كل من قطر والعراق وسلطنة عمان، في نهائيات كأس العرب "قطر 2021" التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل.
وسيستهل الأحمر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره القطري، في المباراة الافتتاحية يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، في قطر.
المصدر: RT