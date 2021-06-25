أي منتخب سيكمل اليوم عقد المتأهلين إلى كأس العرب 2021؟

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية، مساء اليوم الجمعة، صوب استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سيكون مسرحا للمباراة المؤهلة لنهائيات كأس العرب، بين منتخبي البحرين والكويت.

وسينضم المنتخب الفائز من البحرين والكويت، إلى منتخبات المجموعة الأولى، إلى جانب كل من قطر والعراق وسلطنة عمان، في نهائيات كأس العرب "قطر 2021" التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل.

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وستقام النسخة الحالية لبطولة كأس العرب 2021، على ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، لأول مرة في تاريخه تحت راية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وشارك في هذه النسخة 23 منتخبا عربيا، تأهلت أفضل 9 منتخبات منها بناء على تصنيف الفيفا العالمي لشهر ديسمبر 2021، مباشرة إلى دور المجموعات، وهي (قطر، العراق، تونس، الإمارات، سوريا، المغرب، السعودية، الجزائر، مصر)، بينما تأهلت 6 منتخبات عبر الملحق، وهي (السودان، عمان، الأردن، فلسطين، موريتانيا، لبنان) واليوم سيكمل المنتخب البحريني أو الكويتي عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العرب 2021.

المصدر: وكالات