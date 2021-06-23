رونالدو ينشر صورة.. وصديقته جورجينا تتفاعل معها

رفع النجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو راية التحدي عشية مباراته أمام نظيره الفرنسي، في الجولة الختامية ضمن منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ونشر رونالدو صورة له عبر صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، خلال تدريباته مع منتخب البرتغال، في رسالة تحفيز لزملائه وجماهير منتخب بلاده.

وشاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو، صورة "صاروخ ماديرا" عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

georginagio/instagram

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ويستعد المنتخب البرتغالي حامل اللقب، لخوض مباراته الختامية في دور المجموعات لـ"يورو 2020" أمام نظيره الفرنسي ووصيفه في النسخة الماضية للبطولة، التي ستجمعهما مساء يوم الأربعاء، على "بوشكاش أرينا" في العاصمة الهنغارية "بودابست".

وسيواصل منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقب البطولة الأوروبية، في عدة حالات، أبرزها الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق هدفين، شرط أن يفوز منتخب ألمانيا على نظيره الهنغاري أو يتعادل معه، في المباراة الثانية ضمن المجموعة.

المصدر: وكالات