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مرتضى منصور يعد بمفاجأة في أول "تدوينة" عبر صفحته على "فيسبوك" بعد عودتها

الرياضة

مرتضى منصور يعد بمفاجأة في أول
facebook/Mr.Mortada.Mansour
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أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك "المنحل"، إعادة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل، بعد أن تم إغلاقها رغم توثيقها واحتوائها على عدد كبير من المتابعين.

وكتب منصور، في أول "تدوينة" له بعد إعادة الصفحة: "بالصبر الصفحة الخاصة بالمستشار مرتضي منصور علي الفيسبوك والتي بها ملايين المتابعين عادت مرة أخرى.. انتظروا فيديو هام للمستشار قريبا يشرح فيه كثير من الأمور الهامة المستجدة".

يذكر أن مرتضى منصور، فوجئ بغلق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الثلاثاء 8 يونيو، على الرغم من توثيقها واحتوائها على عدد كبير من المتابعين، قبل أن يتم إعادة فتحها بعد أسبوعين.

المصدر: وكالات 

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