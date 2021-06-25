ما سبب إغلاق صفحة مرتضى منصور على "فيسبوك" بعد 48 ساعة من إعادتها؟

فوجئ المصري مرتضى منصور، المجمدة رئاسته لنادي الزمالك، بقرار من الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب والرياضة، بإغلاق صفحته على موقع "فيسبوك"، بعد 48 ساعة من نجاحه في إعادتها.

ويتابع صفحة مرتضى منصور عدد كبير يصل إلى أكثر من 2 مليون و600 ألف شخص، وموثقة بالعلامة الزرقاء.

وزادت اهمية صفحة منصور على موقع "فيسبوك" حيث أصبحت متنفسا للتواصل مع محبيه وعرض جميع الفيديوهات التي يقوم بنشرها، في ظل الحظر الإعلامي المفروض عليه، بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه ومنعه من الظهور الإعلامي.

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وكشف مراقبون أن منصور أعلن عبر صفحته الثانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه نشر فيديو جديدا قبل ان يتم حذف المنشور "البوست" لأسباب غير معروفة .

وقام مرتضى منصور، حاليا بتكليف أدمن الصفحة بالتواصل مع إدارة "فيسبوك" من أجل استعادتها مرة أخرى.

وكان مرتضى منصور قد وعد بعد إعادة صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، مساء يوم الثلاثاء الماضي، بفيديو يشرح فيه كثيرا من الأمور الهامة المستجدة.

وكتب منصور، في أول "تدوينة" له بعد إعادة الصفحة: "بالصبر، الصفحة الخاصة بالمستشار مرتضي منصور على الفيسبوك والتي بها ملايين المتابعين عادت مرة أخرى.. انتظروا فيديو هاما للمستشار قريبا يشرح فيه كثير من الأمور الهامة المستجدة".

المصدر: وكالات