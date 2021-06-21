كوبا أمريكا.. كولومبيا تسقط بـ"نيران صديقة"

سقطت كولومبيا بـ"نيران صديقة" لتفرط في فرصة حسم بطاقتها إلى ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، وذلك بخسارتها أمام البيرو 1-2، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى.

وكانت الفرصة قائمة أمام كولومبيا للحاق بالبرازيل المضيفة الفائزة بمباراتيها الأولين إلى ربع النهائي، بعدما دخلت لقاء البيرو وفي جعبتها أربع نقاط من فوزها افتتاحا على الإكوادور 1-0، ثم تعادلها سلبا مع فنزويلا في مباراة هيمنت عليها تماما لكنها عجزت عن الوصول إلى الشباك.

ولكن البيرو التي منيت بهزيمة قاسية في مباراتها الأولى أمام البرازيل 0-4، فاجأت كولومبيا اليوم الاثنين.

ووجدت كولومبيا نفسها متخلفة أمام البيرو منذ الدقيقة 17، حين سدد يوشيمار يوتون الكرة من خارج المنطقة، فارتدت من القائم وسقطت أمام سيرخيو بينيا، الذي تابعها في الشباك.

وانتظرت كولومبيا حتى بداية الشوط الثاني لإدراك التعادل من ركلة جزاء، عبر ميغيل بورخا.

ولكن الفرحة الكولومبية بالتعادل لم تدم طويلا، إذ حول المدافع الكولومبي ييري مينا، الكرة بالخطأ في شباك فريقه، في الدقيقة 64، ملحقا ببلاده هزيمتها الأولى في البطولة.

ونتيجة تأهل أربعة منتخبات من أصل خمسة في كل من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، فرغم هذه الخسارة، لا تزال حظوظ كولومبيا كبيرة في العبور بما أنها تحتل حاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدمة بفارق نقطة أمام البيرو، واثنتين أمام فنزويلا.

المصدر: وكالات