قنابل كيماوية محظورة.. خبير لوائح يفجر مفاجأة في شغب مباراة الأهلي والترجي

كشف المصري محمد بيومي، خبير اللوائح الرياضية، تفاصيل تعامل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع واقعة شغب جماهير الترجي التونسي قبيل انطلاق مواجهته مع الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": "ما حدث من شغب جماهير الترجي التونسي وتسبب في تأخير المباراة أمام الأهلي لمدة ساعة كاملة خطأ متكرر، مشيرا إلى أنه طبقا لقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيتعرض النادي التونسي لعقوبات قاسية".

وتابع بيومي:" قوات الأمن التونسية واجهت شغب جماهير الترجي بقنابل دخان كيماوية غير مسموح استعمالها داخل الملاعب".

🚨| اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات pic.twitter.com/DFwN0vm6wb — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ونوه أنه يجب على النادي الأهلي التقدم بشكوى خلال ساعتين من نهاية المباراة إلى مراقب مباراة الترجي ويعقبها خلال 48 ساعة التقدم بمذكرة تفصيلية يقدمها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ويطالب بتوقيع العقوبات المناسبة والمطالبة بتعويضات مالية نتيجة التجاوزات التي حدثت من قبل الترجي.

وحقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على مضيفه الترجي التونسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت المباراة بعد تأخير لمدة ساعة كاملة ريثما تم السيطرة على أعمال شغب في المدرجات ولإعطاء اللاعبين هامشا من الوقت للقيام بعمليات الإحماء التي لم يتمكنوا من استكمالها قبل الموعد القديم للمباراة.

وحصلت مناوشات بين جماهير الترجي على المدرجات وأمن الملعب الذي اضطر لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتوافد أكثر من 5 آلاف مشجع إلى ملعب حمادي العقربي، ليتجاوز الحضور العدد المسموح به، ما دفع الأمن لمحاولة السيطرة على الموقف وتفريقهم.

كما تواجد عدد كبير من الجماهير أمام بوابات الأمن، إذ خصصت السلطات 5 آلاف مشجع، وهو العدد المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

المصدر: وكالات