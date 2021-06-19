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‏لاعبو الأهلي المصري يغادرون ملعب مباراتهم أمام الترجي التونسي بعد تعرضهم للاختناق‎

الرياضة

‏لاعبو الأهلي المصري يغادرون ملعب مباراتهم أمام الترجي التونسي بعد تعرضهم للاختناق‎
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أطلق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على شغب جماهير الترجي في المدرجات قبل مباراة فريقهم الذي يستضيف الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوافد أكثر من 5 آلاف مشجع إلى ملعب حمادي العقربي برادس، ليتجاوز العدد المسموح به، ما دفع الأمن لمحاولة السيطرة على الموقف وتفريقهم.

ويتواجد عدد كبير من الجماهير أمام بوابات الأمن، إذ خصصت السلطات 5 آلاف مشجع، وهو العدد المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي للأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، مغادرة لاعبيه للملعب خلال عمليات الإحماء، والدخول سريعا لغرفة خلع الملابس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع في المدرجات.

وتم تأجيل المباراة التي كانت مقررة أن تبدأ في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، لمدة 30 دقيقة ريثما يتم السيطرة على الموقف على المدرجات.

المصدر: الصفحة الرسمية للأهلي المصري

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