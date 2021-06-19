بعد تأخر المباراة ساعة.. الأهلي المصري يهزم الترجي التونسي في عقر داره (فيديو)

حقق الأهلي المصري فوزا ثمينا على مضيفه الترجي التونسي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدين الأهلي بالفضل في الفوز لنجمه محمد شريف الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

الاهلي 1 × 0 الترجي / جوووووووووول محمد شريف 👏👏🔥🔥🔥🔥🔥✌️🙏🏿⚽️🎥 pic.twitter.com/aycIiH7Ldi — Tamer lotfy (@Tamer96069425) June 19, 2021

وبهذا الفوز، وضع الأهلي حامل اللقب قدما في المباراة النهائية للبطولة القارية، بانتظار مباراة الإياب السبت المقبل في ملعبه بمدينة السلام بالقاهرة.

📸| لقطات من فوز الأهلي على الترجي في تونس بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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🔴|#افريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/mHRnQiJDcl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

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وانطلقت المباراة بعد تأخير لمدة ساعة كاملة ريثما تم السيطرة على أعمال شغب في المدرجات ولإعطاء اللاعبين هامشا من الوقت للقيام بعمليات الإحماء التي لم يتمكنوا من استكمالها قبل الموعد القديم للمباراة.

وحصلت مناوشات بين جماهير الترجي على المدرجات وأمن الملعب الذي اضطر لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتوافد أكثر من 5 آلاف مشجع إلى ملعب حمادي العقربي، ليتجاوز الحضور العدد المسموح به، ما دفع الأمن لمحاولة السيطرة على الموقف وتفريقهم.

كما تواجد عدد كبير من الجماهير أمام بوابات الأمن، إذ خصصت السلطات 5 آلاف مشجع، وهو العدد المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

المصدر: RT