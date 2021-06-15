بحضور 6 منتخبات عربية.. اكتمال عقد المتأهلين للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر

أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم "الصين 2023" وكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

Here are the #AsianQualifiers Round 2️⃣ group winners! ⬇️



Group A: Syria 🇸🇾

Group B: Australia 🇦🇺

Group C: IR Iran 🇮🇷

Group D: Saudi Arabia 🇸🇦

Group E: Qatar 🇶🇦

Group F: Japan 🇯🇵

Group G: UAE 🇦🇪

Group H: Korea Republic 🇰🇷 pic.twitter.com/rdVjDAb2S0 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 15, 2021

وحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتأهل مباشرة إلى كأس آسيا المقررة في الصين عام 2023 وإلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 بالإضافة لأفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني (بعد ضمان قطر المضيفة صدارة المجموعة الخامسة).

Presenting the 12 teams that are through to the #AsianQualifiers Final Round! 😍👏 pic.twitter.com/JP0fpdygBz — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 15, 2021

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وتمكنت 6 منتخبات عربية من التأهل إلى المرحلة الثالثة الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر بالإضافة إلى تأهلها المباشر إلى كأس آسيا، وهي: سوريا والسعودية والإمارات وعمان والعراق ولبنان.

وجاء تأهل سوريا والسعودية والإمارات بعد تصدر مجموعاتها الأولى والرابعة والسابعة على التوالي، فيما جاء تأهل عمان والعراق ولبنان من بين أفضل 5 منتخبات جاءت في المركز الثاني في مجموعاتها بعد شطب نتائج الفريق الأخير في كل مجموعة.

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وسيتم توزيع المنتخبات الـ12 المتأهلة في مرحلة التصفيات الثالثة الحاسمة إلى مجموعتين، في كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم "قطر 2022" بشكل مباشر، وصاحبا المركز الثالث في كلا المجموعتين، سيلعبان معا ملحق ذهابا وإيابا، والفائز منهما سيواجه رابع تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، والفائز سيخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

ومن المقرر أن تجري قرعة المرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر في الـ24 من يونيو الجاري.

المصدر: RT