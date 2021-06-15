السعودية تقسو على أوزبكستان بثلاثية وتتأهل إلى التصفيات النهائية لمونديال قطر (فيديو)
حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الرابعة بفوز عريض على أوزبكستان 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المونديالية.
وسجل ثلاثية "الأخضر" السعودي سلمان الفرج "هدفين" في الدقيقتين 25 و33، وعلي الحسن في الدقيقة 52.
الصدارة لا تليق بغيرك 🤩💚..— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 15, 2021
الأخضر يعتلي المجموعة ويتأهل رسمياً للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022م#السعودية_أوزبكستان
🎥— أهداف المباراة! 👇 pic.twitter.com/MvEz4WZgwP
وبهذا الفوز، تصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة، ويأتي خلفه أوزبكستان برصيد 15 نقطة، ثم فلسطين برصيد 10 نقاط، ثم سنغافورة بـ7 نقاط، ويتذيل الترتيب اليمن بـ5 نقاط.
FT: 🇸🇦 @SaudiNT_EN 3-0 @UzbekistanFA 🇺🇿— #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 15, 2021
Saudi Arabia win group D and qualify to the final round of #AsianQualifiers! ☄️#AsianQualifierspic.twitter.com/9lOBLBZFf5
ويتأهل مباشرة إلى كأس آسيا المقررة في الصين عام 2023 وإلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 بالإضافة لأفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني (بعد ضمان قطر المضيفة صدارة المجموعة الخامسة).
المصدر: RT