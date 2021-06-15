العراق يتأهل إلى التصفيات النهائية لمونديال قطر رغم خسارته أمام إيران (فيديو)

تأهل منتخب العراق إلى المرحلة الثالثة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، رغم خسارته أمام منتخب إيران بهدف دون رد في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة.

ويدين المنتخب الإيراني بالفضل في الفوز لنجمه سردار أزمون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ35.

تصفيات اسيا المؤهلة لكاس العالم 2022 | العراق 0 × 1 ايران | هدف اول ايران عن طريق سردار أزمون د35 HD



Via : @F24HQpic.twitter.com/xaiQpx6Moz — مرحوم ياللي عام الاول توفيت (@WinnieLeech6) June 15, 2021

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الإيراني إلى التصفيات الحاسمة متصدرا للمجموعة الثالثة، فيما تأهل العراق ضمن أفضل الثواني بـ11 نقطة، بعد شطب نتائج كمبوديا (الأخير)، حسب لوائح الاتحاد الآسيوي.

FT: 🇮🇷 Iran 1 - 0 Iraq 🇮🇶



Team Melli 🇮🇷 book their place into #AsianQualifiers Final Round with Iraq 🇮🇶 joining them as one of the best runners up! pic.twitter.com/vboVbu6W2u — #AsianCup2023 (@afcasiancup) June 15, 2021

ويتأهل مباشرة إلى كأس آسيا المقررة في الصين عام 2023 وإلى المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، أصحاب الصدارة في المجموعات الـ8 بالإضافة لأفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني (بعد ضمان قطر المضيفة صدارة المجموعة الخامسة).

المصدر: RT