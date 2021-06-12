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"يورو 2020".. التشكيلة الأساسية لمباراة روسيا وبلجيكا

الرياضة

Sputnik
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يحتضن ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، اليوم السبت المباراة المرتقبة بين منتخبي روسيا وبلجيكا، في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الـ16 لنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الإسباني روبيرتو مارتينيز (47 عاما)، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بالتشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الروسي، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى:

المدير الفني للمنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بالتشكيلة الأساسية التالية، لخوض مباراته الأولى في نهائيات "يورو 2020" ضد نظيره البلجيكي:

 

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المصدر: RT 

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