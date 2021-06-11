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التشكيلة المتوقعة لإيطاليا أمام تركيا في افتتاح "يورو 2020"

الرياضة

التشكيلة المتوقعة لإيطاليا أمام تركيا في افتتاح
Reuters
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تفتتح مساء اليوم الجمعة، في ملعب "الأولمبيكو" بروما، منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بمواجهة منتخب إيطاليا ونظيره التركي.

ويفتقد منتخب إيطاليا في البطولة القارية بسبب الإصابة، لخدمات كل من ستيفانو سينسي، ولورينتسو بليغريني، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية ماركو فيراتي، للمشاركة أساسيا في المباريات.

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ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن المنتخب الإيطالي سيدخل مباراته ضد تركيا بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: ليوناردو سبينازولا - ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني - أليساندرو فلورينزي

في الوسط: نيكولو باريلا - جورجينيو - مانويل لوكاتيلي

في الهجوم: دومينيكو بيراردي - شيرو إيموبيلي - ولورينزو إنسيني

يذكر أن المجموعة الأولى تضم أيضا، إلى جانب إيطاليا وتركيا، منتخبي ويلز وسويسرا.

المصدر: وكالات

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