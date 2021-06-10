لقب بطلة "رولان غاروس" ينحصر بين روسية وتشيكية (فيديو)

تأهلت التشيكية بربورا كريتشيكوفا إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة لبطولة "رولان غاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، على حساب اليونانية ماريا سكاري.

وتمكنت باربورا كريتشيكوفا من الفوز على ماريا سكاري المصنفة 17، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (7-5) و(4-6) و(9-7) في مباراة ماراثونية جمعتهما يوم الخميس، واستغرقت 3 ساعات و19 دقيقة.

وضربت باربورا كريتشيكوفا موعدا في النهائي يوم السبت المقبل، مع الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا المصنفة 31، التي تغلبت بدورها على السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة 85، بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5) و(6-3) في وقت سابق من يوم الخميس أيضا.

No quit 💪



Feast your eyes on Zidansek’s 12th forehand winner of the match. #RolandGarrospic.twitter.com/JGGhTFudui — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021

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المصدر: "sportbox.ru"