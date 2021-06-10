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الروسية بافلوتشينكوفا تحقق إنجازا تاريخيا على ملاعب "رولان غاروس" (فيديو)

الرياضة

الروسية بافلوتشينكوفا تحقق إنجازا تاريخيا على ملاعب
Reuters /Benoit Tessier
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بلغت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا لأول مرة في تاريخها إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة لبطولة "رولان غاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وجاء تأهل بافلوتشينكوفا المصنفة 31، على حساب اللاعبة السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة 85، إثر فوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و36 دقيقة.

وستكون بافلوتشينكوفا، في النهائي، بانتظار الفائز من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي، التي ستجمع في وقت لاحق من اليوم أيضا، اللاعبتين التشيكية بربورا كريتشيكوفا، واليونانية ماريا سكاري، المصنفة 17.

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يذكر أن أناستاسيا بافلوتشينكوفا (29 عاما) بلغت لأول مرة في تاريخها المباراة النهائية ليس فقط لبطولة فرنسا المفتوحة، وإنما لإحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، وأصبحت أول روسية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى أيضا منذ عام 2015، بعد وصول مواطنتها المعتزلة ماريا شارابوفا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس "Australian Open в 2015".

المصدر: "sportbox.ru" 

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