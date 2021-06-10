الروسية بافلوتشينكوفا تحقق إنجازا تاريخيا على ملاعب "رولان غاروس" (فيديو)
بلغت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا لأول مرة في تاريخها إلى المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة لبطولة "رولان غاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس.
وجاء تأهل بافلوتشينكوفا المصنفة 31، على حساب اللاعبة السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة 85، إثر فوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (7-5) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و36 دقيقة.
No quit 💪— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021
Feast your eyes on Zidansek’s 12th forehand winner of the match. #RolandGarrospic.twitter.com/JGGhTFudui
Those reactions though. 😂— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021
What a point.#RolandGarrospic.twitter.com/XqLmmOORTg
وستكون بافلوتشينكوفا، في النهائي، بانتظار الفائز من المباراة الثانية في الدور قبل النهائي، التي ستجمع في وقت لاحق من اليوم أيضا، اللاعبتين التشيكية بربورا كريتشيكوفا، واليونانية ماريا سكاري، المصنفة 17.
🇬🇷 Sakkari ⚡ Krejcikova 🇨🇿— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2021
La surprise tchèque et la battante grecque s'affrontent pour une place en finale. Vos prédictions ? #RolandGarros
يذكر أن أناستاسيا بافلوتشينكوفا (29 عاما) بلغت لأول مرة في تاريخها المباراة النهائية ليس فقط لبطولة فرنسا المفتوحة، وإنما لإحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، وأصبحت أول روسية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى أيضا منذ عام 2015، بعد وصول مواطنتها المعتزلة ماريا شارابوفا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس "Australian Open в 2015".
المصدر: "sportbox.ru"