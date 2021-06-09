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عشاق الكرة الصفراء بانتظار صراع "الجبابرة" في نهائي مبكر على ملاعب "رولان غاروس".. فيديو

الرياضة

عشاق الكرة الصفراء بانتظار صراع
Reuters /Guglielmo Mangiapane
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ضرب العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش موعدا في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى مع النجم الإسباني رافائيل نادال حامل الرقم القياسي.

وتغلب نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، على الإيطالي ماتيو بيرتيني، المصنف تاسعا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-2) و(6-7) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما كان الماتادور رافائيل نادال، المصنف الثالث عالميا، على قد فاز على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان، المصنف عاشرا، كذلك بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة: (6-3) و(4-6) و(6-4) و(6-0) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من يوم الأربعاء أيضا.

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يذكر أن رافائيل نادال (35 عاما) ملك ملاعب "رولان غاروس" الرميلة، قد توج 13 مرة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، من أصل 20 لقبا كبيرا ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وهو أيضا رقم قياسي يتقاسمه الماتادور الإسباني حتى الآن، مع السويسري روجر فيدرر المنسحب من البطولة.

بينما رفع نوفاك دجوكوفيتش (34 عاما) مرة واحدة فقط كأس البطولة، وذلك في عام 2016، من أصل 18 لقبا كبيرا حتى الآن، ضمن سلسلة بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

المصدر: وكالات 

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