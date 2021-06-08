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الروسي مدفيديف يخرج من "رولان غاروس" بعد فشل خدعته! (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يخرج من
Reuters /Sarah Meyssonnier
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خرج الروسي دانييل مدفيديف من الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة لبطولة "رولان غاروس" ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، على يد النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

ولعب ميدفيديف المصنف ثانيا، بعد أن خسر مجموعتين متتاليتين وكان النتيجة تشير في الثالثة إلى تأخره بخمسة أشواط مقابل ستة، الإرسال الأخيرة في الشوط الثاني عشر بطريقة غير مألوفة "خادعة" ولكنها لم تنجح معه ولم تنقذه من الهزيمة بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(6-7) و(5-7) في المباراة جمعتهما يوم الثلاثاء، على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

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وضرب ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا، موعدا في الدور قبل النهائي لبطولة "رولان غاروس"، مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسا، الذي فاز بدوره على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بثلاث مجموعات من دون رد.

المصدر: "sportbox.ru" 

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