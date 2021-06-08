الروسية بافلوتشينكوفا تنهي مغامرات "قاهرة" الأمريكية سيرينا وليامز (فيديو)

وضعت الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا حدا لمغامرات اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا في بطولة فرنسا المفتوحة لبطولة "رولان غاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وحولت بافلوتشينكوفا المصنفة 31، تأخرها بمجموعة إلى فوز على ريباكينا المصنفة 21، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(6-2) و(9-7) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في الدور ربع النهائي للبطولة.

Semis and a sweet highlight. All in a days work 👍@NastiaPav scored the shot of the day by @oppo#RolandGarrospic.twitter.com/HEbfRNJ9G5 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2021

وضربت أناستاسيا بافلوتشينكوفا (29 عاما) التي بلغت لأول مرة في تاريخها الدور قبل النهائي لبطولة "رولان غاروس"، موعدا مع السلوفينية تامارا زيدانشيك المصنفة 85، والتي تغلبت بدورها على الإسبانية باولا بادوسا جيلبرت، المصنفة 33، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا.

يذكر أن يلينا ريباكينا حققت مفاجأة من العيار الثقيل بإطاحتها بالأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، من الدور ربع النهائي للبطولة، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد بواقع: (6-3) و(7-5).

المصدر: "sportbox.ru"