أستون فيلا يضم الأرجنتيني بوينديا من نوريتش في صفقة قياسية

توصل أستون فيلا، لاتفاق لضم لاعب الوسط الأرجنتيني إميليانو بوينديا من نوريتش سيتي، وفق ما أعلن الناديان المنتميان للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين.

ولم يكشف الناديان عن المقابل المالي للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية، ذكرت أن فيلا اتفق على دفع 33 مليون جنيه إسترليني مبدئيا، وهو رقم قياسي للنادي للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عاما.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía. — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 7, 2021

ويتوقف إتمام الصفقة على الفحص الطبي، وسيخضع له بوينديا عقب المشاركة مع الأرجنتين في مباراة ضد كولومبيا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، غدا الثلاثاء.

وسجل لاعب الوسط 15 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة مع نوريتش في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، ليساعده في تحقيق اللقب والتأهل للدوري الممتاز.

المصدر: رويترز