دي بروين يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب للموسم الثاني على التوالي

أصبح البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ثالث لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، للموسم الثاني على التوالي يوم الأحد.

وبات دي بروين متساويا مع الفرنسي تييري هنري والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذين فازا بالجائزة خلال عامين متتاليين.

Only three Premier League players have won back-to-back PFA Players' Player of the Year awards:



Cristiano Ronaldo 🏆🏆

Thierry Henry 🏆🏆

Kevin De Bruyne 🏆🏆 pic.twitter.com/xtekpFVbHD — ESPN FC (@ESPNFC) June 6, 2021

ولعب دي بروين دورا حاسما في فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في أربع سنوات، والفوز الرابع على التوالي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

Very honoured and proud to receive this award twice in a row! 🏆 @PFApic.twitter.com/H47FZPOLM3 — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) June 6, 2021

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وقاد لاعب الوسط البالغ 29 عاما السيتي أيضا إلى أول مباراة نهائية للنادي في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يكمل المباراة التي خسرها فريقه أمام مواطنه تشلسي بهدف دون رد، إذ أجبر على الخروج في الشوط الثاني بعد اصطدام مع الألماني أنتونيو روديغر ما خلف كسرين في وجهه.

وسجل دي بروين 10 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة في 40 مباراة في كل المسابقات مع السيتي هذا الموسم.

وتفوق دي بروين على زملائه في الفريق فيل فودن والألماني إيلكاي غوندوغان والبرتغالي روبين دياز، الذين تم اختيارهم في قائمة مختصرة من ستة لاعبين إلى جانب هاري كين لاعب توتنهام والبرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

واختير فودن أفضل لاعب شاب من رابطة اللاعبين المحترفين.

المصدر: أ ف ب