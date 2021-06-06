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محمد صلاح يشارك متابعيه صورة أثناء تواجده على شواطئ الغردقة المصرية

الرياضة

محمد صلاح يشارك متابعيه صورة أثناء تواجده على شواطئ الغردقة المصرية
AFP CLIVE BRUNSKILL
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نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما اليوم الأحد، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر صلاح في الصورة ووراءه أحد شواطئ مدينة الغردقة حيث يقضي فيها "الفرعون" إجازته الصيفية بعد نهاية الموسم الكروي في إنجلترا.

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وحصدت الصورة أكثر من 800 ألف إعجاب خلال ساعات قليلة من نشرها عبر حساب "الفرعون" المصري في "إنستغرام" والذي يتابعه أكثر من 42 مليون شخص حول العالم.

المصدر: Mohamed Salah/instagram

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