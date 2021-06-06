كندا تتوج بطلة للعالم بهوكي الجليد للمرة الـ27 في تاريخها (فيديو)

توج المنتخب الكندي بلقب بطل العالم لهوكي الجليد اليوم الأحد، بعد تغلبه في النهائي على نظيره الفنلندي 3-2 بعد التمديد عقب نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بهدفين لكل منتخب، ليحتكما لشوط فاصل حسمته كندا بهدف ذهبي.

A Cinderella story!🤩 Canada wins “little miracle” gold after losing first three games on tournament.🇨🇦🥇 #IIHFWorlds@HockeyCanada



Read full game story ⤵️https://t.co/9AFCbexNIhpic.twitter.com/oYGu16STAc — IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021

وفي مباراة تحديد المركز الثالث حقق المنتخب الأمريكي فوزا عريضا على نظيره الألماني بنتيجة 6-1 ليحرز ميداليته البرونزية الرابعة في آخر 8 بطولات عالم.

USA wins its fourth bronze medal in the last eight World Championships with a 6-1 victory over Germany. 🇺🇸🥉 @usahockey leaves Riga with two losses, both to the 2021 finalists Canada and Finland.



Here are the highlights from the Bronze Medal Game!👀 #IIHFWorlds#USAGERpic.twitter.com/y4lF4PZ8YS — IIHF (@IIHFHockey) June 6, 2021

ورفعت كندا رصيدها في بطولة العالم لهوكي الجليد إلى 27 ذهبية لتشارك المنتخب الروسي في الصدارة ( روسيا 5 مرات والاتحاد السوفيتي 22 مرة)، فيما يأتي المنتخب التشيكي (مع ألقاب تشيكوسلوفاكيا) في المركز الثالث برصيد 12 تتويجا يليه المنتخب السويدي بـ11 تتويجا.

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واستضافت العاصمة اللاتفية ريغا بطولة العالم لهوكي الجليد 2021 بالفترة بين الـ21 من مايو الماضي والسادس من يونيو المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru