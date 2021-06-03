روسيا تودع بطولة العالم لهوكي الجليد من الدور ربع النهائي (فيديو)

ودع المنتخب الروسي بطولة العالم لهوكي الجليد بعد خسارته في الدور ربع النهائي اليوم الخميس أمام نظيره الكندي بنتيجة 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وافتتح المنتخب الروسي باب التسجيل عند الدقيقة الـ35 عن طريق يفغيني تيمكين، وعادل المنتخب الكندي النتيجة في الدقيقة الـ46 عن طريق آدام إنريكي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بهدف لكل فريق.

ولجأ االفريقان إلى الوقت الإضافي الذي استطاع المنتخب الكندي في دقيقته الثالثة خطف هدف الفوز الذهبي الذي ضمن تأهله للمربع الذهبي عن طريق إندريو مانغيابان.

يذكر أن المنتخب الروسي تأهل إلى دور الثمانية بعد أن تصدر مجموعته الأولى، فيما جاء تأهل المنتخب الكندي إلى الأدوار الإقصائية بصعوبة بعد أن حجز المركز الرابع في المجموعة الثانية.

وستواجه كندا في الدور نصف النهائي ألمانيا الفائزة بدورها على سويسرا بنتيجة 3-2.

وفي نصف النهائي الثاني تلتقي فنلندا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف العاصمة اللاتفية ريغا بطولة العالم لهوكي الجليد بالفترة بين الـ21 من مايو الجاري والسادس من يونيو المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru