روسيا تودع بطولة العالم لهوكي الجليد من الدور ربع النهائي (فيديو)
ودع المنتخب الروسي بطولة العالم لهوكي الجليد بعد خسارته في الدور ربع النهائي اليوم الخميس أمام نظيره الكندي بنتيجة 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.
وافتتح المنتخب الروسي باب التسجيل عند الدقيقة الـ35 عن طريق يفغيني تيمكين، وعادل المنتخب الكندي النتيجة في الدقيقة الـ46 عن طريق آدام إنريكي، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بهدف لكل فريق.
LOTS happening here including the first goal! 🚨@russiahockey gets on the board first! #IIHFWorlds#ROCCANpic.twitter.com/jLmbjukjq8— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
TIE GAME! 🚨— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Adam Henrique = captain clutch 🔥@hockeycanada#IIHFWorlds#ROCCAN@AnaheimDuckspic.twitter.com/aFZZNZbw5z
ولجأ االفريقان إلى الوقت الإضافي الذي استطاع المنتخب الكندي في دقيقته الثالثة خطف هدف الفوز الذهبي الذي ضمن تأهله للمربع الذهبي عن طريق إندريو مانغيابان.
THEY DID IT!!! 🇨🇦— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Canada wins in overtime!!
Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! 🔥@HockeyCanada#IIHFWorlds#ROCCAN@NHLFlamespic.twitter.com/xeIcJBUTzV
يذكر أن المنتخب الروسي تأهل إلى دور الثمانية بعد أن تصدر مجموعته الأولى، فيما جاء تأهل المنتخب الكندي إلى الأدوار الإقصائية بصعوبة بعد أن حجز المركز الرابع في المجموعة الثانية.
وستواجه كندا في الدور نصف النهائي ألمانيا الفائزة بدورها على سويسرا بنتيجة 3-2.
وفي نصف النهائي الثاني تلتقي فنلندا مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتستضيف العاصمة اللاتفية ريغا بطولة العالم لهوكي الجليد بالفترة بين الـ21 من مايو الجاري والسادس من يونيو المقبل.
المصدر: rsport.ria.ru