روسيا تختتم تحضيراتها لكأس أمم أوروبا بالفوز على بلغاريا

أنهى المنتخب الروسي تحضيراته لأمم أوروبا لكرة القدم التي ستنطلق الجمعة المقبلة، بالفوز على نظيره البلغاري 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب دينامو في موسكو.

ويدين المنتخب الروسي بالفضل في الفوز لنجمه ألكسندر سوبوليف الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.

Победа в последнем контрольном матче перед ЕВРО! #БельгияРоссия – ровно через неделю 👊 — Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2021

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وتلعب روسيا في البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.

ويخوض المنتخب الروسي مباراتين في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي ضد بلجيكا في الـ12 من يونيو الجاري، وفنلندا بعدها بأربعة أيام، فيما يواجه الدنمارك في كوبنهاغن في الـ21 من يونيو.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT