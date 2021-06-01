روسيا تتعادل مع بولندا وديا استعدادا لأمم أوروبا (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المباراة الودية بين المنتخب الروسي ومضيفه البولندي التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن استعداداتهما لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وافتتح المنتخب البولندي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق يعقوب شفيرتشوك، وعادلت روسيا عن طريق فاتشيسلاف كارافاييف في الدقيقة الـ20 من عمر اللقاء.

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وسيلعب المنتخب الروسي مباراة استعدادية ثانية أمام نظيره البلغاري في موسكو في الـ5 من يونيو الجاري.

وتلعب روسيا في البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.

ويخوض المنتخب الروسي مبارياته في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي ضد بلجيكا في الـ12 من يونيو الجاري، وفنلندا في 16 منه، والدنمارك بعدها بخمسة أيام.

وتلعب بولندا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا والسويد وسلوفاكيا.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ".

المصدر: RT