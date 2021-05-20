السماح للمشجعين الأجانب بالدخول إلى روسيا خلال بطولة أمم أوروبا من دون تأشيرة

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أوروبا في مدينة بطرسبورغ الروسية بيانا رسميا اليوم الخميس أعلنت فيه السماح بدخول المشجعين خلال البطولة إلى الأراضي الروسية من دون تأشيرة.

وحسب البيان، فإن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع تعديلات على وثائق السماح بالدخول إلى روسيا للمواطنين الأجانب الذين سيشاركون في أحداث بطولة أمم أوروبا خلال المباريات التي ستستضيفها مدينة بطرسبورغ.

وتشمل التسهيلات وفود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والموظفين المشاركين في الإعداد للبطولة وإدارتها والمشاركين في المباريات وممثلي وسائل الإعلام والمتطوعين.

وسيتمكن المشجعون الأجانب حاملو تذاكر المباريات في بطرسبورغ من الدخول إلى روسيا من دون تأشيرة، ويكفي المشجع للدخول إلى الأراضي الروسية حصوله على "هوية المشجع" وفحص كورونا PCR سلبي النتيجة.

Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на ЕВРО-2020 без визhttps://t.co/pUmZFZtyRrpic.twitter.com/yVL0DYxCAJ — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 20, 2021

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، وهي مدن: "أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وسان بطرسبورغ".

ولكن انتشار فيروس كورونا المستجد في مارس 2020 فرض تأجيل البطولة عاما كاملا.

ومن المقرر أن تقام البطولة المؤجلة بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين في 11 مدينة في 11 دولة أوروبية، بعد سحب حق تنظيم المباريات من مدينتي بيلباو الإسبانية ودبلن الإيرلندية لعدم تعهدهما بإمكانية استضافة الجماهير في ملعبيهما في ظل انتشار "كوفيد 19".

وتم منح مدينة إشبيلية الإسبانية حق إستضافة المباريات التي كانت مقررة في بيلباو، فيما تم نقل مباريات دبلن إلى بطرسبورغ ولندن.

وتستضيف بطرسبورغ 7 مباريات في البطولة، 6 في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: euro2020.ria.ru