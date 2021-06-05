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بوتين: روسيا جاهزة لمساعدة قطر في التحضير لمونديال 2022

الرياضة

بوتين: روسيا جاهزة لمساعدة قطر في التحضير لمونديال 2022
Reuters
صورة أرشيفية من مراسم تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا جاهزة لمساعدة قطر في التحضير لكأس العالم لكرة القدم المقررة العام المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوتين قوله خلال فعاليات المنتدى الذي حضره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "تحدثنا إلى الأمير. أفهم الصعوبات التي تواجه قطر في التحضير لكأس العالم 2022. أعني المشاكل الإقليمية ومشاكل الوباء. هناك قضايا أخرى تتطلب اهتماما خاصا. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لدعم أصدقائنا في قطر ومساعدتهم على الاستعداد لهذا الحدث العالمي الهام".

وكان بوتين قد هنأ أمس الجمعة آل ثاني بعيد ميلاده، وتمنى النجاح لمونديال قطر 2022، قائلا: "الأسبوع المقبل، ستستضيف العاصمة الشمالية لروسيا مباريات أمم أوروبا لكرة القدم. وفي هذه المناسبة أعرب عن أطيب تمنياتي لصديقنا العزيز أمير قطر، الذي احتفل يوم أمس بعيد ميلاده... أود تهنئتك بعيد ميلادك يا صاحب السمو، وأنا واثق من أن قطر ستقيم بطولة العالم لكرة القدم بنجاح كبير العام المقبل".

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من جهته، قال أمير قطر خلال مشاركته بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن روسيا رفعت عاليا سقف تنظيم كأس العالم خلال استضافتها الناجحة لمونديال 2018، مشيرا إلى أن المستوى العالي لمونديال روسيا سيكون حافزا جديا، مؤكدا أن قطر ستستفيد من التجربة الروسية في استضافة المونديال.

وأصبحت قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية تنال شرف استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء في الفترة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022 على ثمانية ملاعب قطرية.

المصدر: rsport.ria.ru

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