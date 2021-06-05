بوتين: روسيا جاهزة لمساعدة قطر في التحضير لمونديال 2022

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن روسيا جاهزة لمساعدة قطر في التحضير لكأس العالم لكرة القدم المقررة العام المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بوتين قوله خلال فعاليات المنتدى الذي حضره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "تحدثنا إلى الأمير. أفهم الصعوبات التي تواجه قطر في التحضير لكأس العالم 2022. أعني المشاكل الإقليمية ومشاكل الوباء. هناك قضايا أخرى تتطلب اهتماما خاصا. من جانبنا، سنبذل قصارى جهدنا لدعم أصدقائنا في قطر ومساعدتهم على الاستعداد لهذا الحدث العالمي الهام".

Россия готова оказать Катару помощь в подготовке к ЧМ по футболу, заявил Владимир Путинhttps://t.co/aADTBJflbypic.twitter.com/rmbvsRK56l — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 5, 2021

وكان بوتين قد هنأ أمس الجمعة آل ثاني بعيد ميلاده، وتمنى النجاح لمونديال قطر 2022، قائلا: "الأسبوع المقبل، ستستضيف العاصمة الشمالية لروسيا مباريات أمم أوروبا لكرة القدم. وفي هذه المناسبة أعرب عن أطيب تمنياتي لصديقنا العزيز أمير قطر، الذي احتفل يوم أمس بعيد ميلاده... أود تهنئتك بعيد ميلادك يا صاحب السمو، وأنا واثق من أن قطر ستقيم بطولة العالم لكرة القدم بنجاح كبير العام المقبل".

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من جهته، قال أمير قطر خلال مشاركته بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن روسيا رفعت عاليا سقف تنظيم كأس العالم خلال استضافتها الناجحة لمونديال 2018، مشيرا إلى أن المستوى العالي لمونديال روسيا سيكون حافزا جديا، مؤكدا أن قطر ستستفيد من التجربة الروسية في استضافة المونديال.

وأصبحت قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية تنال شرف استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء في الفترة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022 على ثمانية ملاعب قطرية.

المصدر: rsport.ria.ru