أمير قطر: روسيا رفعت عاليا سقف تنظيم كأس العالم خلال مونديال 2018

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مشاركته بمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة، إن روسيا رفعت عاليا سقف تنظيم كأس العالم خلال استضافتها الناجحة لمونديال 2018.

وصرح أمير قطر بأن المستوى العالي لمونديال روسيا سيكون حافزا جديا، مؤكدا أن قطر ستستفيد من التجربة الروسية في استضافة المونديال.

وأشار آل ثاني إلى أن الاستعدادات لمونديال قطر تسير حسب الخطة وأن أي تأخير في إعداد المنشآت أمر غير مقبول.

وقال: "نحن نستعد الآن لهذا الحدث الكبير. ونعتبر أن أي تأخير في إعداد المنشآت غير مقبول، ونرى أن هذا الحدث يجب أن يقام في الوقت المحدد".

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وكانت فاطمة النعيمي مديرة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" قد أكدت أمس في لقاء مع RT على الاستفادة من تجربة روسيا الناجحة في استضافة كأس العالم عام 2018، والتعاون مع اللجنة المنظمة لمونديال روسيا، حيث تواجد من اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية خلال المونديال الروسي أكثر من 180 مندوبا في جميع القطاعات سواء المواصلات أو التنظيم أو الملاعب وباقي الأمور التشغيلية.

وأصبحت قطر أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تحصل على حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء، في الفترة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022، على ثمانية ملاعب قطرية.

المصدر: تاس+RT