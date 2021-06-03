مديرة الاتصال باللجنة المنظمة لمونديال قطر: قمنا بتطوير معايير صحية في مواجهة كورونا

صرحت فاطمة النعيمي مديرة الاتصال باللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أن قطر قامت بتطوير معايير صحية لمواجهة كورونا لتعود كرة القدم إلى الملاعب.

وقالت النعيمي في مقابلة مع RT على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "أثرت جائحة كورونا على العالم بشكل كبير، واستطعنا في العام الماضي تطوير معايير صحية سمحت لكرة القدم بالعودة إلى الملاعب".

وأضافت النعيمي أن قطر استضافت خلال العام الماضي العديد من المباريات الدولية كالبطولة الآسيوية للشرق والغرب بأكثر من 70 مباراة، بالإضافة لاستضافة الكثير من الفرق وسط بيئة صحية آمنة.

وسلطت النعيمي الضوء على عودة الجماهير بشكل تدريجي إلى مدرجات ملاعب قطر، حيث بدأ السماح بدخول 30% من سعة الملاعب وصولا إلى 50% في الوقت الحالي.

وتوقعت النعيمي أن يكون الوضع الصحي العالمي أفضل بعد 18 شهرا موعد انطلاق مونديال قطر، نظرا لحملات التلقيح العالمية لكوفيد-19، وتشجيع الكثير من الدول على التلقيح ضد الفيروس سريع الانتشار.

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كما أكدت النعيمي على الاستفادة من تجربة روسيا الناجحة في استضافة كأس العالم عام 2018، والتعاون مع اللجنة المنظمة لمونديال روسيا، حيث تواجد من اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية خلال المونديال الروسي أكثر من 180 مندوبا في جميع القطاعات سواء المواصلات أو التنظيم أو الملاعب وباقي الأمور التشغيلية.

وأصبحت قطر أول دولة عربية وفي الشرق الأوسط تحصل على حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء، في الفترة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022، على ثمانية ملاعب قطرية.

المصدر: RT