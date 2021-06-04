بالفيديو.. بوتين يهنئ أمير قطر بعيد ميلاده ويتمنى نجاح مونديال 2022

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعيد ميلاده، وتمنى النجاح لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة في قطر العام المقبل.

وقال بوتين في كلمته اليوم الجمعة خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بحضور أمير قطر عبر الفيديو: "الأسبوع المقبل، ستستضيف العاصمة الشمالية لروسيا مباريات أمم أوروبا لكرة القدم. وفي هذه المناسبة أعرب عن أطيب تمنياتي لصديقنا العزيز أمير قطر، الذي احتفل يوم أمس بعيد ميلاده... أود تهنئتك بعيد ميلادك يا صاحب السمو، وأنا واثق من أن قطر ستقيم بطولة العالم لكرة القدم بنجاح كبير العام المقبل".

من جهته، قال أمير قطر بكلمته في المنتدى، إن بلاده تستعد لإقامة كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أن أي تأخير في إعداد المنشآت أمر غير مقبول،وأضاف: "نحن نستعد الآن لهذا الحدث الكبير. ونعتبر أن أي تأخير في إعداد المنشآت غير مقبول، ونرى أن هذا الحدث يجب أن يقام في الوقت المحدد".

ЧМ по футболу в 2022 году должен пройти в назначенные сроки, заявил эмир Катараhttps://t.co/UmsnmLkAXVpic.twitter.com/xUFqHgjegl — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 4, 2021

Путин пожелал эмиру Катара успешного проведения ЧМ по футболу в 2022 годуhttps://t.co/GVQv4z95lCpic.twitter.com/lVIkTRbXBO — РИА Новости Спорт (@rsportru) June 4, 2021

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وأصبحت قطر أول دولة عربية وشرق أوسطية تنال شرف استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام لأول مرة في فصل الشتاء في الفترة من 21 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر 2022 على ثمانية ملاعب قطرية.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ".

وتلعب روسيا في البطولة القارية ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.

ويخوض المنتخب الروسي مباراتين في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي ضد بلجيكا في الـ12 من يونيو الجاري، وفنلندا بعدها بأربعة أيام، فيما يواجه الدنمارك في كوبنهاغن في الـ21 من يونيو.

المصدر: rsport.ria.ru