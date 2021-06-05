التونسي ساسي يحسم أمر الرحيل عن الزمالك المصري

كشفت تقارير تونسية، أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري لكرة القدم، أنهى المفاوضات مع أحد أندية الدوري القطري، تمهيدا للانضمام إليه عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.

وذكرت صحيفة "فوتبول تونيزيان"، أن ساسي البالغ 29 عاما اتفق مع نادي الريان القطري لتعزيز صفوف الفريق في الموسم القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيقوم بالتوقيع على العقود بشكل رسمي عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وعودته من معسكر منتخب تونس.

بدورهم قال مسؤولو اتحاد الكرة المصري، إن ساسي في حال توقيعه مع أي ناد يحق له الرحيل عن الزمالك بنهاية شهر يونيو الجاري، كما يحق لناديه طلب بطاقته الدولية مع فتح باب القيد، وسيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الزمالك لإرسال البطاقة للنادي الجديد.

يذكر أن مسؤولي الزمالك كانوا قد أعلنوا أن فرجاني ساسي حصل على كافة مستحقاته المتأخرة، مؤكدين أنهم في انتظار عودة اللاعب من تونس من أجل عقد جلسة معه، لحسم موقفه من الاستمرار مع نادي "القلعة البيضاء".

المصدر: footballtunisien