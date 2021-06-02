فرنسا تقسو على ويلز بثلاثية.. وبنزيما يهدر ركلة جزاء بمشاركته الأولى مع "الديوك" منذ 6 أعوام (فيديو)

تغلب المنتخب الفرنسي على ضيفه الويلزي بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن استعداداتهما لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وسجل ثلاثية منتخب "الديوك" كل من كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي في الدقائق 34 و47 و79 على التوالي.

Who else but Mbappe for France 🎯⚽️ pic.twitter.com/Y8v5RqHORJ — ESPN FC (@ESPNFC) June 2, 2021

Beautiful link-up play between Mbappe and Griezmann for this goal 😍 pic.twitter.com/dfhA7uO2x5 — ESPN FC (@ESPNFC) June 2, 2021

#برشلونة



هجوم برشلونة الموسم القادم

عثمان ديمبلي ومامفيس ديباي يتألقون اليوم وسيكونوا قوة مع ميسي وانسو فاتي

وأغويرو 💪🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qMtzfa1dnF — جحيم الكامب نو 🔥🔥🔥 (@Barcelona_yy) June 2, 2021

وأهدر كريم بنزيما العائد إلى صفوف منتخب فرنسا بعد غياب طويل دام ما يقرب من ستة أعوام، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ27 بعد أن احتسبها حكم اللقاء عقب اللجوء لتقنية الفيديو المساعد VAR، والتي أشارت إلى لمسة يد ضد مدافع ويلز نيكو ويليامز والذي نال البطاقة الحمراء بعدما حرم بنزيما من تسجيل هدف محقق، ليكمل المنتخب الويلزي المباراة بعشرة لاعبين.

كريم بنزيما أهدر ركلة جزاء في مباراة فرنسا ضد ويلز منذ قليل 🥅❌pic.twitter.com/yhmZg7WtZl — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2021

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ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض غمار "يورو 2020"، ضمن مجموعة السادسة إلى جانب منتخبات البرتغال حاملة اللقب وألمانيا وهنغاريا.

فيما يلعب المنتخب الويلزي في البطولة القارية ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات إيطاليا وتركيا وسويسرا.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وسان بطرسبورغ".

المصدر: RT