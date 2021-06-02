بنزيما يكرر ظاهرة فريدة في عودته لمنتخب "الديوك"

أعاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ظاهرة فريدة، بعودته مجددا لصفوف منتخب بلاده، ومشاركته أساسيا أمام ويلز اليوم الأربعاء في المباراة الاستعدادية لأمم أوروبا لكرة القدم.

وأشارت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات إلى أن بنزيما سيخوض مباراته الأولى مع المنتخب الفرنسي بعد غياب طويل دام 5 سنوات و237 يوما.

ويعود آخر ظهور لمهاجم الفريق الملكي مع منتخب بلاده إلى أكتوبر 2015.

1 – Karim Benzema will play his 1st game with France since October 2015, 5 years & 237 days ago. This is the longest gap between 2 caps with Les Bleus since Roger Scotti who waited 5 years & 341 days between his sole 2 games in 1950 and 1956. Comeback. #FRAPDGpic.twitter.com/Gjeaf4Mcko — OptaJean (@OptaJean) June 2, 2021

ولفتت الشبكة إلى أن غياب بنزيما، يسجل ثان أطول فترة للاعب عن منتخب فرنسا، بعد روجر سكوتي الذي غاب عن منتخب "الديوك" 5 أعوام و341 يوما خلال الفترة بين عامي 1950 و1956.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض غمار "يورو 2020"، ضمن مجموعة السادسة إلى جانب منتخبات البرتغال حاملة اللقب وألمانيا وهنغاريا.

المصدر: OptaJean/twitter