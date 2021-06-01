الكشف عن قائمة المنتخب الإنجليزي النهائية لبطولة أمم أوروبا

أعلن غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية "للأسود الثلاثة" المشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بالفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل.

وشهدت قائمة منتخب "الأسود الثلاثة"، تواجد ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول، رغم ما تردد عن إمكانية استبعاده.

وتم استبعاد الثنائي جيسي لينغارد وماسون غرينوود.

وضمت قائمة المنتخب الإنجليزي 26 لاعبا، كالتالي:

- في حراسة المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد)، سام جونستون (وست بروميتش)، جوردان بيكفورد (إيفرتون).

- في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، بن تشيلويل وريس جيمس (تشيلسي)، كونور كودي (وولفرهامبتون)، هاري ماغواير ولوك شاو (مانشستر يونايتد)، تيرون مينجس (أستون فيلا)، جون ستونز وكايل والكر (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد).

- في خط الوسط: جود بيلينغهام (دورتموند)، جوردان هندرسون (ليفربول)، ميسون ماونت (تشيلسي)، كالفن فيليبس (ليدز يونايتد)، ديكلان رايس (وست هام).

- في خط الهجوم: دومينيك كالفرت لوين (إيفرتون)، فيل فودين ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، جاك جريليش (أستون فيلا)، هاري كين (توتنهام)، راشفورد (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (آرسنال)، جادون سانشو (دورتموند).

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وتلعب إنجلترا في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات كرواتيا والتشيك وإسكتلندا.

ويخوض المنتخب الإنجليزي مبارياته في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا 2020 على ملعبه الشهير "ويمبلي" ضد كرواتيا في 13 يونيو، وإسكتلندا في 18 منه، والتشيك بعدها بأربعة أيام.

وفي حال تصدرت إنجلترا مجموعتها، ستلعب في ثمن النهائي أيضا على "ويمبلي" الذي يستضيف كذلك مباراتي نصف النهائي والنهائي.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما، وسان بطرسبورغ".

المصدر: England/twitter