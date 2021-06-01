رسميا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي
أعلن ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي البالغ 61 عاما لثلاثة مواسم خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.
وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن نادي ريال مدريد أن كارلو أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة. وسيقام حفل توقيع البروتوكول غدا مع الرئيس فلورنتينو بيريز وبعدها سيتحدث أنشيلوتي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد".
👋 #WelcomeBackAncelotti— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2021
👉 @MrAncelottipic.twitter.com/BcqI63qkqY
وعمل أنشيلوتي مدربا لريال مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015، ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا "العاشر"، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.
المصدر: realmadrid.com