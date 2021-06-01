صحيفة "ماركا" تحدد الأقرب لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي يتصدر حاليا قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد.

وتردد في الساعات القليلة الماضية، وجود اهتمام من قبل ريال مدريد بإعادة أنشيلوتي البالغ من العمر 61 عاما لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن أنشيلوتي يتصدر حاليا قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد، والتي تضم أيضا مواطنه أنطونيو كونتي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والإسبانيين راؤول غونزاليس وتشابي ألونسو.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يعلم مدى صعوبة التفاوض مع باريس سان جيرمان للحصول على بوكتينيو، ويرى أن التفاوض مع إيفرتون سيكون أسهل.

🚨🚨🚨 Su regreso al club blanco puede hacerse oficial en breve: Ancelotti, el elegido para el banquillo del Real Madrid https://t.co/NAmXMEqCRc — MARCA (@marca) June 1, 2021

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وأشارت الصحيفة، إلى أن إيفرتون بدأ بالفعل في البحث عن بديل لأنشيلوتي، رغم استمرار عقده مع النادي.

وذكرت "ماركا" في تقرير لها بوقت سابق أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أجرى اتصالا مبدئيا مع أنشيلوتي لمعرفة رأيه حول إمكانية تدريب الفريق الملكي مرة أخرى.

وعمل أنشيلوتي مدربا لريال مدريد في الفترة من 2013 حتى 2015، ونجح في قيادة الفريق نحو أحد أهم ألقابه وهو دوري أبطال أوروبا "العاشرة"، بالإضافة لبطولات كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.

المصدر: marca.com