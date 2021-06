محمد صلاح ينافس 7 نجوم على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز

🏆 Kevin De Bruyne

🏆 Ruben Dias

🔴 Bruno Fernandes

🦁 Jack Grealish

⚪️ Harry Kane

🔵 Mason Mount

🔴 Mohamed Salah

⚒ Tomas Soucek



Voting is now open for your @EASPORTSFIFA Player of the Season ➡️ https://t.co/EMrat4qWRn#PLAwardspic.twitter.com/JTjLv8hRtr