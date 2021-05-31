روسيا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لهوكي الجليد (فيديو)

تأهل المنتخب الروسي إلى ربع نهائي بطولة العالم لهوكي الجليد بعد فوزه على نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وحسم المنتخب الروسي المباراة بالضربات الترجيحية بنتيجة 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2.

First game at #IIHFWorlds. First game winner. First two points for Vladimir Tarasenko.👏🇷🇺 @russiahockey beat @Trekronorse in shootout thriller and cut their hopes for quarter-finals. pic.twitter.com/ZMvCMqe0wH — IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2021

وبهذا الفوز، حجز المنتخب الروسي تذكرة الدور ربع النهائي بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب فرق المجموعة قبل مواجهة نظيره البيلاروسي في الجولة الختامية لدور المجموعات غدا الثلاثاء.

A shoot-out win for Russia sensationally dumped Sweden out of the World Championship after the group stage.🇷🇺✌️ #RUSSWE@russiahockey@trekronorse



Here are the highlights.👀 pic.twitter.com/kAac0e971b — IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2021

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وتضم المجموعة الأولى بالإضافة لمنتخبات روسيا والسويد وبيلاروس كلا من التشيك والدنمارك وبريطانيا وسلوفاكيا وسويسرا.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفنلندا وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا والنرويج.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وتستضيف العاصمة اللاتفية ريغا بطولة العالم لهوكي الجليد بالفترة بين الـ21 من مايو الجاري والسادس من يونيو المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru