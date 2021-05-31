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روسيا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لهوكي الجليد (فيديو)

الرياضة

روسيا تتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم لهوكي الجليد (فيديو)
Sputnik Григорий Сысоев
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تأهل المنتخب الروسي إلى ربع نهائي بطولة العالم لهوكي الجليد بعد فوزه على نظيره السويدي في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وحسم المنتخب الروسي المباراة بالضربات الترجيحية بنتيجة 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 2-2.

وبهذا الفوز، حجز المنتخب الروسي تذكرة الدور ربع النهائي بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب فرق المجموعة قبل مواجهة نظيره البيلاروسي في الجولة الختامية لدور المجموعات غدا الثلاثاء.

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وتضم المجموعة الأولى بالإضافة لمنتخبات روسيا والسويد وبيلاروس كلا من التشيك والدنمارك وبريطانيا وسلوفاكيا وسويسرا.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفنلندا وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا والنرويج.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وتستضيف العاصمة اللاتفية ريغا بطولة العالم لهوكي الجليد بالفترة بين الـ21 من مايو الجاري والسادس من يونيو المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru

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