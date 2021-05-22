روسيا تكتسح بريطانيا بسباعية في بطولة العالم لهوكي الجليد (فيديو)

أمطر المنتخب الروسي شباك نظيره البريطاني بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في بطولة العالم لهوكي الجليد.

وسجل أنطون بورداسوف هدفين من أهداف روسيا السبعة في الدقيقتين 6 و10، وتكفل بالأهداف الخمسة الأخرى كل من ميخائيل غريغورينكو وسيرغي تولتشينسكي وبافل كورناوخوف وأندريه كوزمينكو وأنطون سليبيشيف في الدقائق 8 و11 و31 و50 و54 على الترتيب، فيما سجل هدف بريطانيا الوحيد ليام كيرك في الدقيقة الـ19 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز الكاسح، يتصدر المنتخب الروسي المجموعة الأولى بانتصارين، عقب فوزه في مباراته الافتتاحية أمس الجمعة على المنتخب التشيكي بنتيجة 4-3.

وسيواجه المنتخب الروسي في الجولة الثالثة منتخب سلوفاكيا بعد غد الاثنين.

Уверенная победа над Великобританией 🏒



Наши парни сделали 4:0 уже к 11-й минуте и спокойно доиграли до 7:1 💪



24 мая – встреча со Словакией на Матч ТВ 📺 pic.twitter.com/uoVo8QUFBl — Матч ТВ (@MatchTV) May 22, 2021

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وتضم المجموعة الأولى بالإضافة لمنتخبات روسيا وبريطانيا وسلوفاكيا كلا من السويد والدنمارك وبيلاروس والتشيك وسويسرا.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات كندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا والنرويج وفنلندا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وتستضيف العاصمة اللاتفية ريغا بطولة العالم لهوكي الجليد بالفترة بين الـ21 من مايو الجاري والسادس من يونيو المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru