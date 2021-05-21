روسيا تستهل مشوارها في بطولة العالم لهوكي الجليد بالفوز على التشيك (فيديو)

حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على نظيره التشيكي بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في بطولة العالم لهوكي الجليد.

وسجل رباعية روسيا كل من أنطون بورداتسوف وأرتيوم شفيتسروغوفوي وألكسندر بارابانوف وميخائيل غريغورينغو في الدقائق 5 و36 و46 و60 على التوالي.

فيما سجل ثلاثية التشيك كل من يعقوب فليك ويعقوب فرانا ودومينيك كوباليك في الدقائق 10 و38 و58 على الترتيب.

وسجل غريغورينغو هدف الفوز الثمين للمنتخب الروسي قبل 19 ثانية فقط من نهاية المباراة.

Победная шайба Григоренко за 19 секунд до конца игры 😱



Какой же кайфовый момент 🥰 pic.twitter.com/LB0AjF6EtH — Матч ТВ (@MatchTV) May 21, 2021

وسيواجه المنتخب الروسي في الجولة الثانية منتخب بريطانيا غدا السبت.

وتضم المجموعة الأولى بالإضافة لمنتخبات روسيا والتشيك وبريطانيا كلا من السويد والدنمارك وبيلاروس وسلوفاكيا وسويسرا.

Сборная России обыграла Чехию на старте чемпионата мира по хоккею — 4:3https://t.co/aEo1Q8VqHApic.twitter.com/Iqf2yEjoJA — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 21, 2021

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فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات كندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان ولاتفيا والنرويج وفنلندا.

ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وتستضيف العاصمة اللاتفية ريغا بطولة العالم لهوكي الجليد بالفترة بين الـ21 من مايو الجاري والسادس من يونيو المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru