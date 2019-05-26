روسيا تحرز برونزية بطولة العالم لهوكي الجليد (فيديو)

أحرز المنتخب الروسي الميدالية البرونزية في بطولة العالم لهوكي الجليد، التي تستضيفها سلوفاكيا، بفوزه اليوم الأحد على نظيره التشيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحسم المنتخب الروسي المباراة لمصلحته بضربات الجزاء، بعد تعادل المنتخبين في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

وخلال تنفيذ ضربات الجزاء، تألق حارس المنتخب الروسي بتصديه لثلاث ضربات، فيما سجل نجما روسيا، إيليا كافالتشوك ونيغيتا غوزيف ضربتيهما.

وخلال الوقت الأصلي للمباراة سجل هدفي روسيا، ميخائيل غريغورينكو وأرتيوم أنيسيموف في الدقيقتين 13 و21 على التوالي، فيما سجل هدفي التشيك، ميغال رجيبيك ودومينيك كوباليك في الدقيقتين 14 و19 على الترتيب.

وتقام مساء اليوم المباراة النهاية للبطولة، والتي ستجمع كندا وفنلندا.

المصدر: rsport.ria.ru