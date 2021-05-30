المغرب يهزم مصر برباعية نظيفة ويتوج بكأس العرب (فيديو)

توج المنتخب المغربي بكأس العرب لكرة الصالات، بعد فوزه، أمس السبت، في المباراة النهائية على مستضيف البطولة، منتخب مصر، بأربعة أهداف دون رد.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح المنتخب المغربي في تسجيل هدف السبق، بعد دقيقتين

من بداية الشوط الثاني، عن طريق يوسف جواد، قبل أن يحرز أشرف سعود، ثلاثة أهداف متتالية، في الدقائق 5، و13، و18 من زمن الشوط الثاني.

وحقق المنتخب المغربي بذلك، الميدالية الذهبية للبطولة العربية لأول مرة في تاريخه.

واختير، أناس العيان، من منتخب المغرب، كأفضل لاعب في البطولة، بينما فاز زميله، رضا الخياري، بجائزة أفضل حارس مرمى، كما نال، أشرف سعود، جائزة أفضل هداف في البطولة، برصيد 7 أهداف.

يذكر أن البطولة انطلقت لأول مرة عام 1998 تحت مسمى البطولة العربية لكرة الصالات، واحتضنت مصر النسخة الأولى وتوج منتخبها باللقب على حساب المنتخب المغربي.

المصدر: وكالات